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Алексей Сергеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Алексей Сергеев
Пол
муж
Номер записи
61
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Сергея [1]
Возраст по прошлой РС
0,6
Причина выбытия
умер
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1794
Год смерти
1805
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 15
01 | Сергей Григорьев: 20 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Степан Сергеев: 3 / 19 | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
03 | Алексей Сергеев: 0,6 / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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