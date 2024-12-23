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Семион Самоилов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Семион Самоилов
Пол
муж
Номер записи
53
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Самойлы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 462
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 12
01 | Самойло Семионов: 34 / 50 | помещ. крестьянин - глава
02 | Семион Самоилов: 3 / 19 | помещ. крестьянин - сын Самойлы [1]
03 | Назар Самойлов: нерожденный / 15 | помещ. крестьянин - сын Самойлы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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