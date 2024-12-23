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Родион Федотов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Родион Федотов
Пол
муж
Номер записи
46
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Федота [1]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умер
Год убытия
1799
Год рождения вычисленный
1794
Год смерти
1799
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 461
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 9
01 | Михайло Филиппов: 50 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Кондратий Михайлов: 14 / - | помещ. крестьянин - сын Михайлы [1]
03 | Федот Михайлов: 19 / 35 | помещ. крестьянин - сын Михайлы [1]
04 | Родион Федотов: 1 / - | помещ. крестьянин - сын Федота [1]
05 | Дмитрий Федотов: нерожденный / 10 | помещ. крестьянин - сын Федота [1]
06 | Сергей Федотов: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Федота [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.
Дата смерти
Вычислено 1799 ст.

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