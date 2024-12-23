Михайло Филиппов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Михайло Филиппов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 43
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 50
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1800
- Год рождения вычисленный
- 1745
- Год смерти
- 1800
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 461
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 9
01 | Михайло Филиппов: 50 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Кондратий Михайлов: 14 / - | помещ. крестьянин - сын Михайлы [1]
03 | Федот Михайлов: 19 / 35 | помещ. крестьянин - сын Михайлы [1]
04 | Родион Федотов: 1 / - | помещ. крестьянин - сын Федота [1]
05 | Дмитрий Федотов: нерожденный / 10 | помещ. крестьянин - сын Федота [1]
06 | Сергей Федотов: нерожденный / 3 | помещ. крестьянин - сын Федота [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1745 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1800 ст.
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