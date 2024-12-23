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Егор Степанов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Егор Степанов
Пол
муж
Номер записи
41
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Степана [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 461
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 8
01 | Степан Макаров: 35 / 51 | помещ. крестьянин - глава
02 | Григорий Степанов: 5 / - | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
03 | Егор Степанов: 2 / 18 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
04 | Василий Макаров: 20 / - | помещ. крестьянин - брат Степана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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