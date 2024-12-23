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Артемий Трофимов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Артемий Трофимов
Пол
муж
Номер записи
34
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Трофимов [1]
Возраст по прошлой РС
нерожденный
Возраст по текущей РС
0,6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 461
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 4
01 | Петр Емельянов: 33 / 49 | помещ. крестьянин - глава
02 | Трофим Кондратьев: 10 / 26 | помещ. крестьянин - племянник Петра [1]
03 | Артемий Трофимов: нерожденный / 0,6 | помещ. крестьянин - сын Трофимов [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

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