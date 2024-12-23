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Петр Григорьев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Петр Григорьев
Пол
муж
Номер записи
21
Сословие
дворовый
Год ревизии
1811
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Григория [1]
Возраст по прошлой РС
4
Куда убыл
с. Новоникольское, Курмышская у., Симбирская губ.,
Причина выбытия
переведены
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 461
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 10
01 | Григорий Васильев: 47 / - | дворовый - глава
02 | Иван Григорьев: 17 / - | дворовый - сын Григория [1]
03 | Петр Григорьев: 4 / - | дворовый - сын Григория [1]
04 | Василий Григорьев: 1,6 / - | дворовый - сын Григория [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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