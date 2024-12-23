Орлов Елисей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Елисей Матвеев

Орлов Елисей Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Орлов Елисей Матвеев
Пол
муж
Номер записи
2171
Сословие
священно церковно служители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
264
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 115
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 264
01 | Орлов Матвей Филипов: - / 25 | священно церковно служители - глава
02 | Орлова Анна Иванова: - / 23 | священно церковно служители - жена главы [1]
03 | Орлов Елисей Матвеев: - / 3 | священно церковно служители - сын главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.