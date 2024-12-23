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Орлов Матвей Филипов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Орлов Матвей Филипов
Пол
муж
Номер записи
2169
Сословие
священно церковно служители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
264
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
с. Грязное, Раненбургская окр., Рязанское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 114об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 264
01 | Орлов Матвей Филипов: - / 25 | священно церковно служители - глава
02 | Орлова Анна Иванова: - / 23 | священно церковно служители - жена главы [1]
03 | Орлов Елисей Матвеев: - / 3 | священно церковно служители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Понамарь. В бывшую пред сим 4-ую ревизию в сказке написан при отце его Рязанскаго наместничества Ранабурской округи села Грязного Георгиевской церкви священник Филип Орлов. А к сей церкви определен на празное статное место после оной 4-ой ревизии в 1795-ом году марта 6-го дня с данным из Воронежской Духовной Консистории бессрочным указом действительным понамарем
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Орлов (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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