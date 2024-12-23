Орлов Матвей Филипов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Орлов Матвей Филипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2169
- Сословие
- священно церковно служители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 264
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- с. Грязное, Раненбургская окр., Рязанское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 114об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 264
01 | Орлов Матвей Филипов: - / 25 | священно церковно служители - глава
02 | Орлова Анна Иванова: - / 23 | священно церковно служители - жена главы [1]
03 | Орлов Елисей Матвеев: - / 3 | священно церковно служители - сын главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Понамарь. В бывшую пред сим 4-ую ревизию в сказке написан при отце его Рязанскаго наместничества Ранабурской округи села Грязного Георгиевской церкви священник Филип Орлов. А к сей церкви определен на празное статное место после оной 4-ой ревизии в 1795-ом году марта 6-го дня с данным из Воронежской Духовной Консистории бессрочным указом действительным понамарем
- Комментарий наборщика
- Современная версия фамилии осталась такой же - Орлов (из Книги Памяти Кантемировского района)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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