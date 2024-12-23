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Дробовской Дмитрий Александров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Дробовской Дмитрий Александров
Пол
муж
Номер записи
2167
Сословие
священно церковно служители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
263
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 114об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 263
01 | Дробовской Александр Степанов: - / 23 | священно церковно служители - глава
02 | Дробовска Марья Семенова: - / 22 | священно церковно служители - жена главы [1]
03 | Дробовской Дмитрий Александров: - / 3 | священно церковно служители - сын главы [1]
04 | Дробовской Иван Александров: - / 1 | священно церковно служители - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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