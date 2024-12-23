Глаголев Андрей Петров
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Глаголев Андрей Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2163
- Сословие
- священно церковно служители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 262
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- с. Выползово, Лебедянская окр., Тамбовское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 114
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 262
01 | Глаголев Андрей Петров: - / 25 | священно церковно служители - глава
02 | Глаголева Настасия Дионисиева: - / 19 | священно церковно служители - жена главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Священник. Произведен к оной церкви во священника после бывшей 4-й ревизии на празное статное место 1795 года апреля 15-го дня в сказку в ту 4-ую ревизию написан при отце его Танбовского наместничества Лебедянской округи села Выползова Георгиеской церкви священник Петр Архипов
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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