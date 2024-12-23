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Глаголев Андрей Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Глаголев Андрей Петров
Пол
муж
Номер записи
2163
Сословие
священно церковно служители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
262
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
с. Выползово, Лебедянская окр., Тамбовское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 114
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 262
01 | Глаголев Андрей Петров: - / 25 | священно церковно служители - глава
02 | Глаголева Настасия Дионисиева: - / 19 | священно церковно служители - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Священник. Произведен к оной церкви во священника после бывшей 4-й ревизии на празное статное место 1795 года апреля 15-го дня в сказку в ту 4-ую ревизию написан при отце его Танбовского наместничества Лебедянской округи села Выползова Георгиеской церкви священник Петр Архипов
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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