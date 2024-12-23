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Кушнирев Константин Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кушнирев Константин Андреев
Пол
муж
Номер записи
2159
Сословие
разночинцы
Год ревизии
1795
Двор / Семья
261
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 113
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 261
01 | Кушнирев Константин Андреев: - / 42 | разночинцы - глава
02 | Кушнирева Фекла Данилова: - / 35 | разночинцы - жена главы [1]
03 | Кушнирев Иван Константинов: - / 9 | разночинцы - сын главы [1]
04 | Кушнирева Ксения Константинова: - / 13 | разночинцы - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Отставной карнет
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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