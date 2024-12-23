Антоненков Яков Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Антоненков Яков Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2157
- Сословие
- разночинцы
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 260
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Причина поступления
- вышел в отставку
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 112
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 260
01 | Антоненков Яков Иванов: - / 37 | разночинцы - глава
02 | Антоненкова Марья Андреева: - / 36 | разночинцы - жена главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Отставной ротмистр
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Антоненко
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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