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Антоненков Яков Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Антоненков Яков Иванов
Пол
муж
Номер записи
2157
Сословие
разночинцы
Год ревизии
1795
Двор / Семья
260
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
вышел в отставку
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 112
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 260
01 | Антоненков Яков Иванов: - / 37 | разночинцы - глава
02 | Антоненкова Марья Андреева: - / 36 | разночинцы - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Отставной ротмистр
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Антоненко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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