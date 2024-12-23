Гаптарев Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаптарев Иван Андреев

Гаптарев Иван Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гаптарев Иван Андреев
Пол
муж
Номер записи
2156
Сословие
разночинцы
Год ревизии
1795
Двор / Семья
259
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 110об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 259
01 | Гаптарев Иван Андреев: - / 16 | разночинцы - глава
Дополнительная информация в записи
Гусарской сын. Оный Гаптарев в последнюю пред сим 4-ую ревизию написан был в слободе Талах при матери своей с которой сюда на жительство с той своею матерью к родственникам перешел после 4-ой ревизии и как по свидетельству земского суда обще с штаб лекарем оказался болен и в службу не способен то и назначен к положению в подушном окладе
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Гантарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.