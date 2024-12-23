Гаптарев Иван Андреев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Гаптарев Иван Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2156
- Сословие
- разночинцы
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 259
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 110об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 259
01 | Гаптарев Иван Андреев: - / 16 | разночинцы - глава
- Дополнительная информация в записи
- Гусарской сын. Оный Гаптарев в последнюю пред сим 4-ую ревизию написан был в слободе Талах при матери своей с которой сюда на жительство с той своею матерью к родственникам перешел после 4-ой ревизии и как по свидетельству земского суда обще с штаб лекарем оказался болен и в службу не способен то и назначен к положению в подушном окладе
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Гантарев
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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