Кощеева Марья Никитина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кощеева Марья Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2154
- Сословие
- разночинцы
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 258
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 110об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 258
01 | Кощеева Марья Никитина: - / 35 | разночинцы - глава
02 | Кощеева Анна Максимова: - / 17 | разночинцы - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Находящегося в службе в Ахтырском легкоконном полку редового Максима Кощеева жена. Вышеписанные служащих в полках редовых жены с детьми перешли сюда на жительство после 4-й ревизии из слободы Талов где в сказке написаны были
- Комментарий наборщика
- Современная версия фамилии осталась такой же - Кощеев (из Книги Памяти Кантемировского района)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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