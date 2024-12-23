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Кощеева Марья Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кощеева Марья Никитина
Пол
жен
Номер записи
2154
Сословие
разночинцы
Год ревизии
1795
Двор / Семья
258
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 110об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 258
01 | Кощеева Марья Никитина: - / 35 | разночинцы - глава
02 | Кощеева Анна Максимова: - / 17 | разночинцы - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Находящегося в службе в Ахтырском легкоконном полку редового Максима Кощеева жена. Вышеписанные служащих в полках редовых жены с детьми перешли сюда на жительство после 4-й ревизии из слободы Талов где в сказке написаны были
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Кощеев (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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