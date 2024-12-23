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Михаилусева Акилина Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Михаилусева Акилина Григориева
Пол
жен
Номер записи
2152
Сословие
разночинцы
Год ревизии
1795
Двор / Семья
257
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
смена жительства
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 110об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 257
01 | Михаилусева Анна Фомина: - / 35 | разночинцы - глава
02 | Михаилусева Варвара Григориева: - / 18 | разночинцы - дочь главы [1]
03 | Михаилусева Акилина Григориева: - / 12 | разночинцы - дочь главы [1]
04 | Михаилусева София Григориева: - / 5 | разночинцы - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Вышеписанные служащих в полках редовых жены с детьми перешли сюда на жительство после 4-й ревизии из слободы Талов где в сказке написаны были
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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