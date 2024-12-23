Гаптарева Васса Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Гаптарева Васса Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2146
- Сословие
- разночинцы
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 256
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 110
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 256
01 | Гаптарева Васса Иванова: - / 38 | разночинцы - глава
02 | Гаптарева Анна Иванова: - / 10 | разночинцы - дочь главы [1]
03 | Гаптарева Улияна Иванова: - / 8 | разночинцы - дочь главы [1]
04 | Гаптарева Улияна Иванова: - / 2 | разночинцы - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Находящегося в службе в Украинском легкоконном полку редового Ивана Гаптарева жена. Вышеписанные служащих в полках редовых жены с детьми перешли сюда на жительство после 4-й ревизии из слободы Талов где в сказке написаны были
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Гантарев
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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