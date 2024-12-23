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Новохатска Васса Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Новохатска Васса Иванова
Пол
жен
Номер записи
2145
Сословие
разночинцы
Год ревизии
1795
Двор / Семья
255
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 110
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 255
01 | Новохатской Иван Иванов: - / 43 | разночинцы - глава
02 | Новохатска Васса Иванова: - / 42 | разночинцы - жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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