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Новохатской Иван Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Новохатской Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
2144
Сословие
разночинцы
Год ревизии
1795
Двор / Семья
255
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 110
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 255
01 | Новохатской Иван Иванов: - / 43 | разночинцы - глава
02 | Новохатска Васса Иванова: - / 42 | разночинцы - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Отставной редовой. Оной Новохатской вышел в отставку после 4-ой ревизии и в оклад не положен за выслужением указанных лет
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии - Новохатский (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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