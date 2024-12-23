Молочаев Роман Харитонов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Молочаев Роман Харитонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2141
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 254
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Харитона [2]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- полугоду
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 186
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 254
01 | Молочаев Федор Федоров: - / 65 | войсковые жители - глава
02 | Молочаев Харитон Федоров: - / 35 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Молочаева Агафия Иванова: - / 30 | войсковые жители - жена Харитона [2]
04 | Молочаев Григорий Харитонов: - / 8 | войсковые жители - сын Харитона [2]
05 | Молочаев Роман Харитонов: - / полугоду | войсковые жители - сын Харитона [2]
06 | Молочаева Агрипина Харитонова: - / 15 | войсковые жители - дочь Харитона [2]
07 | Молочаева Мотрена Харитонова: - / 11 | войсковые жители - дочь Харитона [2]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Молочаев перешел сюда на жительство слободы Талов из войсковых жителей в разсуждении общего владения землею и по повелению земского суда причислен
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.