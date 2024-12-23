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Калюжной Иван Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калюжной Иван Григориев
Пол
муж
Номер записи
2128
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
252
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 185об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 252
01 | Калюжной Григорий Ильин: - / 45 | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Анна Максимова: - / 42 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калюжной Логвин Григориев: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калюжной Петр Григориев: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калюжной Иван Григориев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Калюжна Улияна Григориева: - / 19 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Калюжна Мотрена Григориева: - / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Калюжна Марья Григориева: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Калюжна Агафия Григориева: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Скнарин из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою со всеми их семействами в нынешнем 795-м году причисленные
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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