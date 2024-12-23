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Гладченко Евфимия Леонтиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гладченко Евфимия Леонтиева
Пол
жен
Номер записи
2118
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
251
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 185об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 251
01 | Гладченко Григорий Иванов: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Гладченко Евфимия Леонтиева: - / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гладченко Андрей Григориев: - / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гладченко Павел Григориев: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Гладченко Иван Григориев: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Гладченко Ксения Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Гладченко Акилина Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Скнарин из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою со всеми их семействами в нынешнем 795-м году причисленные
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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