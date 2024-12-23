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Молочаева Марфа Давидова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Молочаева Марфа Давидова
Пол
жен
Номер записи
2107
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
250
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 185
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 250
01 | Молочаев Максим Яковлев: - / 32 | войсковые жители - глава
02 | Молочаева Марфа Давидова: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Молочаев Василий Максимов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Молочаев Евфим Максимов: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Молочаева Улияна Максимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Молочаев Михаило Яковлев: - / 27 | войсковые жители - брат главы [1]
07 | Молочаева Елена Яковлева: - / 26 | войсковые жители - жена Михаило [6]
08 | Молочаев Иван Михаилов: - / 2 | войсковые жители - сын Михаило [6]
09 | Молочаева Евфимия Михаилова: - / 4 | войсковые жители - дочь Михаило [6]
10 | Молочаева София Григориева: - / 56 | войсковые жители - мать главы [1]
11 | Молочаева Настасия Яковлева: - / 18 | войсковые жители - дочь Софии [10]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Скнарин из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою со всеми их семействами в нынешнем 795-м году причисленные
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Романенко (отличается отчество; отличается год рождения; из хутора Скнарин)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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