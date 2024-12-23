Кузиченко Иван Петров
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кузиченко Иван Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2097
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 248
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Год поступления
- 1795
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 185
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 248
01 | Кузиченко Петр Максимов: - / 38 | войсковые жители - глава
02 | Кузиченко Мотрена Павлова: - / 34 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кузиченко Герасим Петров: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кузиченко Иван Петров: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кузиченко Марья Петрова: - / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Кузиченко Любовь Петрова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Кузиченко Мотрена Петрова: - / 2 месяца | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Перешедшие в хутор Скнарин из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою со всеми их семействами в нынешнем 795-м году причисленные
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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