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Кузиченко Герасим Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кузиченко Герасим Петров
Пол
муж
Номер записи
2096
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
248
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 185
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 248
01 | Кузиченко Петр Максимов: - / 38 | войсковые жители - глава
02 | Кузиченко Мотрена Павлова: - / 34 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кузиченко Герасим Петров: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кузиченко Иван Петров: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кузиченко Марья Петрова: - / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Кузиченко Любовь Петрова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Кузиченко Мотрена Петрова: - / 2 месяца | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Скнарин из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою со всеми их семействами в нынешнем 795-м году причисленные
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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