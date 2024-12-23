Гончаренко Петр Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Гончаренко Петр Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2093
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 247
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- брат главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 184об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 247
01 | Гончаренко Алексей Иванов: 7 / 20 | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Петр Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - брат главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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