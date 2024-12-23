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Гончаренко Марья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гончаренко Марья Иванова
Пол
жен
Номер записи
2090
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
246
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 184об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 246
01 | Гончаренко Иван Якимов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Настасия Иванова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гончаренко Макар Иванов: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гончаренко Степан Иванов: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Гончаренко Марья Иванова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Гончаренко Елена Иванова: 18 / - | войсковые жители - жена Макара [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Талы за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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