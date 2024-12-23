Гончаренко Степан Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Гончаренко Степан Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2089
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 246
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 184об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 246
01 | Гончаренко Иван Якимов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Настасия Иванова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гончаренко Макар Иванов: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гончаренко Степан Иванов: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Гончаренко Марья Иванова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Гончаренко Елена Иванова: 18 / - | войсковые жители - жена Макара [3]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Гончаренко с братом и прочим семейством перешел на жительство в войсковую слободу Талы в разсуждении общего владения землею где и в сказках показаны быть должны
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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