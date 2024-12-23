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Гончаренко Макар Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гончаренко Макар Иванов
Пол
муж
Номер записи
2088
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
246
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 184об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 246
01 | Гончаренко Иван Якимов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Настасия Иванова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гончаренко Макар Иванов: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гончаренко Степан Иванов: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Гончаренко Марья Иванова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Гончаренко Елена Иванова: 18 / - | войсковые жители - жена Макара [3]
Дополнительная информация в записи
Оной Гончаренко с братом и прочим семейством перешел на жительство в войсковую слободу Талы в разсуждении общего владения землею где и в сказках показаны быть должны
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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