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Борченко Феодосия Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Борченко Феодосия Петрова
Пол
жен
Номер записи
2077
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
245
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 184
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 245
01 | Борченко Василий Василиев: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Борченко Феодосия Петрова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Борченко Антон Василиев: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Борченко Тимофей Василиев: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Борченко Артем Василиев: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Борченко Мотрена Василиева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Борченко Марья Василиева: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Борченко Анна Василиева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Борченко Корней Василиев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Борченко Евдокия Ильина: - / 20 | войсковые жители - жена Антона [3]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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