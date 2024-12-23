Дубина Евдокия Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Дубина Евдокия Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2075
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 244
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- х. Бугаев, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 183об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 244
01 | Дубина Федор Антонов: 38 / - | войсковые жители - глава
02 | Дубина Анна Демьянова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Дубина Данило Федоров: 8 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Дубина Григорий Федоров: 3 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Дубина Влас Федоров: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Дубина Евдокия Федорова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Дубына перешел на жительство со всем семейством войсковой слободы Талов хутор Бугаев в разсуждении общего владения землею где и в сказке показан быть должен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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