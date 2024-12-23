Голоденко Евдокия Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Голоденко Евдокия Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2069
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 243
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- бежал(а)
- Год убытия
- 1787
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 183об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 243
01 | Голоденко Семен Василиев: 38 / - | войсковые жители - глава
02 | Голоденко Елена Максимова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Голоденко Тарас Семенов: 21 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Голоденко Артем Семенов: 15 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Голоденко Никита Семенов: 8 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Голоденко Влас Семенов: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Голоденко Евдокия Семенова: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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