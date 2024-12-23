Покусаев Иван Степанов
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Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Покусаев Иван Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2059
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 242
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- сын Степана [5]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 183
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 242
01 | Покусаев Куприян Леонтиев: 57 / 70 | войсковые жители - глава
02 | Покусаева Евдокия Игнатова: 55 / 68 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Покусаев Корней Куприянов: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Покусаев Фома Куприянов: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Покусаев Степан Куприянов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Покусаева Марья Ильина: 27 / 40 | войсковые жители - жена Корнея [3]
07 | Покусаев Иван Корнеев: 6 / 19 | войсковые жители - сын Корнея [3]
08 | Покусаева Ксения Корнеева: 5 / - | войсковые жители - дочь Корнея [3]
09 | Покусаева Евфимия Корнеева: 3 / 16 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
10 | Покусаева Агафия Корнеева: 1 неделя / 14 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
11 | Покусаев Федор Корнеев: - / 4 | войсковые жители - сын Корнея [3]
12 | Покусаева Пелагея Никифорова: - / 28 | войсковые жители - жена Фомы [4]
13 | Покусаев Дмитрий Фомин: - / 7 | войсковые жители - сын Фомы [4]
14 | Покусаева Васса Фомина: - / 1 | войсковые жители - дочь Фомы [4]
15 | Покусаева Марина Антонова: - / 24 | войсковые жители - жена Степана [5]
16 | Покусаев Евстафий Степанов: - / 8 | войсковые жители - сын Степана [5]
17 | Покусаев Иван Степанов: - / 5 | войсковые жители - сын Степана [5]
18 | Покусаева Наталия Власова: - / 18 | войсковые жители - жена Ивана [7]
19 | Покусаев Григорий Иванов: - / полугоду | войсковые жители - сын Ивана [7]
20 | Покусаева Евгения Иванова: - / 4 | войсковые жители - дочь Ивана [7]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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