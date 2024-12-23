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Покусаева Агафия Корнеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Покусаева Агафия Корнеева
Пол
жен
Номер записи
2052
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
242
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Корнея [3]
Возраст по прошлой РС
1 неделя
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 182об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 242
01 | Покусаев Куприян Леонтиев: 57 / 70 | войсковые жители - глава
02 | Покусаева Евдокия Игнатова: 55 / 68 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Покусаев Корней Куприянов: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Покусаев Фома Куприянов: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Покусаев Степан Куприянов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Покусаева Марья Ильина: 27 / 40 | войсковые жители - жена Корнея [3]
07 | Покусаев Иван Корнеев: 6 / 19 | войсковые жители - сын Корнея [3]
08 | Покусаева Ксения Корнеева: 5 / - | войсковые жители - дочь Корнея [3]
09 | Покусаева Евфимия Корнеева: 3 / 16 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
10 | Покусаева Агафия Корнеева: 1 неделя / 14 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
11 | Покусаев Федор Корнеев: - / 4 | войсковые жители - сын Корнея [3]
12 | Покусаева Пелагея Никифорова: - / 28 | войсковые жители - жена Фомы [4]
13 | Покусаев Дмитрий Фомин: - / 7 | войсковые жители - сын Фомы [4]
14 | Покусаева Васса Фомина: - / 1 | войсковые жители - дочь Фомы [4]
15 | Покусаева Марина Антонова: - / 24 | войсковые жители - жена Степана [5]
16 | Покусаев Евстафий Степанов: - / 8 | войсковые жители - сын Степана [5]
17 | Покусаев Иван Степанов: - / 5 | войсковые жители - сын Степана [5]
18 | Покусаева Наталия Власова: - / 18 | войсковые жители - жена Ивана [7]
19 | Покусаев Григорий Иванов: - / полугоду | войсковые жители - сын Ивана [7]
20 | Покусаева Евгения Иванова: - / 4 | войсковые жители - дочь Ивана [7]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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