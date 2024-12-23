Журбенко Иван Григориев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Журбенко Иван Григориев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2033
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 241
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 181об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 241
01 | Журбенко Григорий Иванов: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Журбенко Ксения Антонова: 36 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Журбенко Гаврило Григориев: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Журбенко Иван Григориев: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Журбенко Григорий Григориев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Журбенко Федор Григориев: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Журбенко Параскева Григориева: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Журбенко Анна Григориева: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Журбенко Улияна Григориева: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Журбенко Мелания Григориева: 4 / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Журбенко Феодосий Григориев: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
12 | Журбенко Евфросиния Игнатова: - / 18 | войсковые жители - жена Гаврило [3]
13 | Журбенко Тетияна Василиева: - / 19 | войсковые жители - жена Ивана [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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