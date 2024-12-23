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Колюжна Пелагея Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Колюжна Пелагея Василиева
Пол
жен
Номер записи
2028
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
240
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 181об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 240
01 | Колюжной Василий Иванов: 25 / 38 | войсковые жители - глава
02 | Колюжна Марина Иванова: 22 / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Колюжной Григорий Василиев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Колюжной Семен Василиев: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Колюжной Николай Василиев: - / 2 месяца | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Колюжна Пелагея Василиева: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Колюжна Мотрена Василиева: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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