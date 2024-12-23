Нема Саломия Максимова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Нема Саломия Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2016
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 239
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- х. Гармашев, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год рождения вычисленный
- 1742
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 181
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 239
01 | Немой Марко Михаилов: 42 / - | войсковые жители - глава
02 | Нема Саломия Максимова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Немой Яков Марков: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Немой Савва Марков: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Нема Анна Маркова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Нема Настасия Маркова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Нема Фекла Маркова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Нема Настасия Афанасиева: - / 20 | войсковые жители - жена Якова [3]
- Дополнительная информация в записи
- Вышла в замужество в слободу Костянтиновку в хутор Гармашев за войскового жителя
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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