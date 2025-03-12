Лисенко Тимофей Гаврилов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Лисенко Тимофей Гаврилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2011
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 238
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Гаврило [2]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 180об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 238
01 | Лисенко Григорий Алексеев: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Лисенко Гаврило Григориев: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Лисенко Моисей Григориев: 17 / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лисенко Анна Куприянова: 19 / 32 | войсковые жители - жена Гаврило [2]
05 | Лисенко Мотрена Гаврилова: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Гаврило [2]
06 | Лисенко Тимофей Гаврилов: - / 8 | войсковые жители - сын Гаврило [2]
07 | Лисенко Иван Гаврилов: - / 5 | войсковые жители - сын Гаврило [2]
08 | Лисенко Васса Гаврилова: - / 3 | войсковые жители - дочь Гаврило [2]
09 | Лисенко Ксения Андреева: - / 28 | войсковые жители - жена Моисея [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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