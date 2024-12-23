Карпушенко Мотрена Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Карпушенко Мотрена Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2003
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 237
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 180
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 237
01 | Карпушенко Иван Антонов: 33 / 46 | войсковые жители - глава
02 | Карпушенко Катерина Ильина: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Карпушенко Федор Иванов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Карпушенко Матвей Иванов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Карпушенко Евдокия Иванова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Карпушенко Мотрена Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Карпушенко Тетияна Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Карпушенко Ирина Федорова: - / 20 | войсковые жители - жена Федора [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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