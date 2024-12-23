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Карпушенко Евдокия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Карпушенко Евдокия Иванова
Пол
жен
Номер записи
2002
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
237
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 180
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 237
01 | Карпушенко Иван Антонов: 33 / 46 | войсковые жители - глава
02 | Карпушенко Катерина Ильина: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Карпушенко Федор Иванов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Карпушенко Матвей Иванов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Карпушенко Евдокия Иванова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Карпушенко Мотрена Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Карпушенко Тетияна Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Карпушенко Ирина Федорова: - / 20 | войсковые жители - жена Федора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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