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Карпушенко Иван Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Карпушенко Иван Антонов
Пол
муж
Номер записи
1998
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
237
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1749
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 180
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 237
01 | Карпушенко Иван Антонов: 33 / 46 | войсковые жители - глава
02 | Карпушенко Катерина Ильина: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Карпушенко Федор Иванов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Карпушенко Матвей Иванов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Карпушенко Евдокия Иванова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Карпушенко Мотрена Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Карпушенко Тетияна Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Карпушенко Ирина Федорова: - / 20 | войсковые жители - жена Федора [3]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Карпов, Карпухин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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