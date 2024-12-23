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Дубинина Акилина Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Дубинина Акилина Петрова
Пол
жен
Номер записи
1997
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
236
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 180
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 236
01 | Дубинин Петр Антонов: 19 / 32 | войсковые жители - глава
02 | Дубинина Параскева Иванова: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Дубинин Иван Петров: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Дубинина Акилина Петрова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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