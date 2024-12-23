Дубинин Петр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинин Петр Алексеев

Дубинин Петр Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Дубинин Петр Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1987
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
235
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 179об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 235
01 | Дубинин Алексей Антонов: 28 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Дубинина Агрипина Никифорова: 27 / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Дубинин Петр Алексеев: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Дубинин Дмитрий Алексеев: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Дубинин Иван Алексеев: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Дубинина Дарья Алексеева: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Дубинин Кузма Алексеев: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Дубинина Тетияна Самоилова: - / 22 | войсковые жители - жена Петра [3]
09 | Дубинин Яков Петров: - / 1 | войсковые жители - сын Петра [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.