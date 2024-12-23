Дубинин Петр Алексеев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Дубинин Петр Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1987
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 235
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 179об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 235
01 | Дубинин Алексей Антонов: 28 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Дубинина Агрипина Никифорова: 27 / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Дубинин Петр Алексеев: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Дубинин Дмитрий Алексеев: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Дубинин Иван Алексеев: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Дубинина Дарья Алексеева: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Дубинин Кузма Алексеев: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Дубинина Тетияна Самоилова: - / 22 | войсковые жители - жена Петра [3]
09 | Дубинин Яков Петров: - / 1 | войсковые жители - сын Петра [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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