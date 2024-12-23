Белянска Марья Василиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Белянска Марья Василиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1978
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 233
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Романа [3]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 179
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 233
01 | Белянской Самоило Моисеев: 56 / - | войсковые жители - глава
02 | Белянска Евфимия Максимова: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Белянской Роман Самоилов: 18 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Белянска Пелагея Самоилова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Белянска Марья Василиева: 20 / - | войсковые жители - жена Романа [3]
06 | Белянской Кирило Романов: 1 / - | войсковые жители - сын Романа [3]
07 | Белянска София Романова: 2 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сего хутора. Вышеписанный Самоило Белянской перешел на жительство в слободу Смаглеевку со всем семейством в разсуждении в земли общего владения и там в сказках показан будет
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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