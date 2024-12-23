Белянска Пелагея Самоилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелянска Пелагея Самоилова

Белянска Пелагея Самоилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Белянска Пелагея Самоилова
Пол
жен
Номер записи
1977
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
233
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 179
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 233
01 | Белянской Самоило Моисеев: 56 / - | войсковые жители - глава
02 | Белянска Евфимия Максимова: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Белянской Роман Самоилов: 18 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Белянска Пелагея Самоилова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Белянска Марья Василиева: 20 / - | войсковые жители - жена Романа [3]
06 | Белянской Кирило Романов: 1 / - | войсковые жители - сын Романа [3]
07 | Белянска София Романова: 2 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Талы за войскового жителя
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.