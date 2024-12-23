Бугаева Анна Максимова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Бугаева Анна Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1970
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 232
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 178об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 232
01 | Бугаев Иван Ильин: 24 / - | войсковые жители - глава
02 | Бугаева Анна Максимова: 22 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бугаев Трофим Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бугаев Сергей Иванов: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бугаева Марья Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Вышла в замужество в слободу Смаглеевку за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Кодацкая (отличается год рождения)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.