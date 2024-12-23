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Бугаева Анна Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бугаева Анна Максимова
Пол
жен
Номер записи
1970
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
232
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
вышла замуж
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 178об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 232
01 | Бугаев Иван Ильин: 24 / - | войсковые жители - глава
02 | Бугаева Анна Максимова: 22 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бугаев Трофим Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бугаев Сергей Иванов: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бугаева Марья Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Вышла в замужество в слободу Смаглеевку за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Кодацкая (отличается год рождения)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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