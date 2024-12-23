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Бугаев Иван Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бугаев Иван Ильин
Пол
муж
Номер записи
1969
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
232
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 178об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 232
01 | Бугаев Иван Ильин: 24 / - | войсковые жители - глава
02 | Бугаева Анна Максимова: 22 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бугаев Трофим Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бугаев Сергей Иванов: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бугаева Марья Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Бугаев (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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