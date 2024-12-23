Скнаря Ксения Максимова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Скнаря Ксения Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1968
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 231
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 178об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 231
01 | Скнаря Максим Алексеев: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Скнаря Анна Никифорова: 28 / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скнаря Роман Максимов: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скнаря Алексей Максимов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скнаря Параскева Максимова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Скнаря Ксения Максимова: 6 / 19 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.