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Скнаря Ксения Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скнаря Ксения Максимова
Пол
жен
Номер записи
1968
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
231
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 178об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 231
01 | Скнаря Максим Алексеев: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Скнаря Анна Никифорова: 28 / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скнаря Роман Максимов: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скнаря Алексей Максимов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скнаря Параскева Максимова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Скнаря Ксения Максимова: 6 / 19 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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