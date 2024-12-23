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Пересада Петр Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Пересада Петр Иванов
Пол
муж
Номер записи
1953
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
230
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 178
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 230
01 | Пересада Кузма Иванов: 21 / 34 | войсковые жители - глава
02 | Пересада Марья Григориева: 20 / 33 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пересада Алексей Кузмин: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пересада Марья Кузмина: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Пересада Мелания Кузмина: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Пересада Анна Кузмина: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Пересада Параскева Кузмина: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Пересада Дарья Кузмина: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Пересада Петр Иванов: 17 / 30 | войсковые жители - брат главы [1]
10 | Пересада Агрипина Никитина: 16 / 29 | войсковые жители - жена Петра [9]
11 | Пересада Василий Петров: - / 12 | войсковые жители - сын Петра [9]
12 | Пересада Потап Петров: - / 10 | войсковые жители - сын Петра [9]
13 | Пересада Фома Петров: - / 8 | войсковые жители - сын Петра [9]
14 | Пересада Андрей Петров: - / 2 | войсковые жители - сын Петра [9]
15 | Пересада Ирина Петрова: - / 11 | войсковые жители - дочь Петра [9]
16 | Пересада Ксения Петрова: - / 5 | войсковые жители - дочь Петра [9]
17 | Пересада Агафия Петрова: - / 3 | войсковые жители - дочь Петра [9]
18 | Парасадина Тетияна Матвеева: 60 / - | войсковые жители - мать главы [1]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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