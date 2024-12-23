Пересада Параскева Кондратова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Пересада Параскева Кондратова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1943
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 229
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 177об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 229
01 | Пересада Кондрат Иванов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Пересада Марья Григориева: 28 / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пересада Семен Кондратов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пересада Данило Кондратов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Пересада Ксения Кондратова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Пересада Ксения Кондратова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Пересада Параскева Кондратова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Пересада Евдокия Данилова: - / 18 | войсковые жители - жена Семена [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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